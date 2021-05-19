Раскрыто число невыездных россиян из-за долгов: на 1 апреля 2021 года в России семь миллионов человек накопили долги и стали невыездными. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что это около трети от общего числа должников, которых в стране 18,9 миллиона.

По данным ФССП, в первом квартале этого года заплатить по счетам смогли только 103 тысячи невыездных должников, с них судебные приставы взыскали 9,2 миллиарда рублей. При этом 283 миллиона рублей из этой суммы — алименты.

Информацию о семи миллионах должников подтвердили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Их долг превысил 30 тысяч рублей, также эти граждане просрочили платеж на более чем 90 дней. 90–95 процентов задолжавших имеют одновременно банковский кредит и займ в микрофинансовых организациях (МФО), остальные 5 процентов — только в МФО.

В декабре 2020-го сообщалось, что, более четырех миллионов россиян числятся в списках невыездных должников в преддверии Нового года. По данным на 1 декабря 4,1 миллиона граждан получили постановление о временном запрете права на выезд должников из России. Это на 700 тысяч больше, чем годом ранее. Чаще всего из страны не могут выехать злостные неплательщики алиментов и должники по кредитам. Наиболее часто за последние годы ограничения стали выносить и в отношении забывающих оплатить долги за жилищно-коммунальные услуги.