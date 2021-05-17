В ЦБ увидели «пузыри» на рынке кредитования

Долговая нагрузка населения достигла исторически высокого уровня, в отдельных сегментах рынка потребительского кредитования можно говорить о возникновении «пузырей». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой.

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Она напомнила, что Банк России готовит законодательное предложение об ограничении кредитования физлиц по плавающим ставкам. «Нам кажется очень важным не то, чтобы запрещать, а ограничить риски такого рода кредитов для физических лиц», — отметила она.

Кроме этого, ЦБ видит необходимость в том, чтобы ограничить параметры таких ссуд. Регулятор хочет установить максимальный размер плавающей ставки, а также прописать возможность «удлинения кредита», но максимум на три года. К тому же, говорится в законопроекте, будут ужесточены правила информирования заемщиков.

В пояснительной записке ЦБ ранее указал, что длинные кредиты максимально чувствительны к изменению параметров. Например, если ставка по кредиту на 15 лет меняется с 7 на 9 процентов, то размер ежемесячного платежа вырастает на 13 процентов, а переплата — на 34 процента.

По данным Центробанка, на 1 марта 2021 года задолженность населения по кредитам перед банками составляла 20,8 триллиона рублей.