Россияне стали чаще уходить в минус по банковским картам с овердрафтом. В годовом выражении доля этого вида задолженности увеличилась в 3,4 раза — до 639,5 миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс», передает РИА Новости.

Отмечается, что в апреле российские банки нарастили выдачу дебетовых карт с овердрафтом в 2,8 раза в годовом выражении — до 18,4 тысячи единиц. При этом лимит овердрафта в середине весны увеличился на четверть — до 34,8 тысячи рублей. В результате вырос и объем задолженности по таким картам.

По мнению экспертов, на смену овердрафту пришли кредитные карты, поэтому со временем этот продукт исчезнет с рынка. «Рост объема портфеля овердрафтов в ушедшем месяце обусловлен, скорее, техническими вопросами учета задолженности, которая, по практике, с течением нескольких месяцев снизится до обычных величин», — пояснили они.