Кредитные карты в России оказались под угрозой

Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать серьезные риски для банковской розницы, больше всего под угрозой окажется сегмент кредитных карт. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР), пишет РБК.

Так, АБР направило письмо в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Банки выразили обеспокоенность из-за предложенного правительством законопроекта, в рамках которого, в частности, банкам запретят обуславливать выдачу ссуды, например, покупкой клиентом страховки и дополнительных услуг. Если право заемщика «на свободный выбор» будет нарушено, он сможет рассчитывать на возмещение ущерба.

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В АБР считают, что предложенный законопроект может нарушить баланс интересов кредиторов и заемщиков, поскольку сильно расширяет права клиентов.

Кроме того, банки указывают, что условия, когда клиент может оспорить покупку у банка дополнительных продуктов или услуг, слишком размыты. Так, в документе правительства не указывается, что заемщик может взыскать ущерб за навязанные услуги только через суд. «Получается, что клиент может потребовать денег без разбирательства, а банк, может, и не навязывал ничего», — отметил начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко.

В частности, некоторые клиенты могут специально обращаться в контролирующие финансовые организации учреждения, чтобы взыскать финансовые компенсации, предупреждают в АБР.

Также российские банки выразили обеспокоенность о влиянии нормы на сегмент кредитных карт и карт с овердрафтом. При оформлении таких продуктов банк создает клиенту счет, выдает деньги для совершения платежей и открывает кредитный лимит. При этом заемщик может не только взять в долг у банка, но также и переводить с кредитки средства или снимать наличные. Законопроект в текущей формулировке может создать риск «признания дополнительных услуг по счету и дополнительных услуг по карте незаконными», указали в АБР.

В конце августа сообщалось, что в июле россияне поставили рекорд по доле кредитных карт, которые были использованы сразу же после получения (уровень утилизации). Показатель вырос сразу на 14 процентных пунктов, до 68 процентов. Причем клиентам срочно понадобились кредитки с любыми лимитами — от 10 тысяч рублей до 100 тысяч и более. Рост утилизации наблюдался по всему диапазону.