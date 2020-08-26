В России нашли способ надавить на коллекторов

Банк России направил в кредитные организации письмо, где напомнил, что заемщики имеют право отказаться от переуступки долга третьим лицам, пишут «Ведомости».

Поводом для обращения стала ситуация, когда клиенту не давали возможности прописать такой отказ в договоре, хотя она есть в законе «О потребительском кредите (займе)». Впрочем, отметили в ЦБ, нарушение не носит массовый характер.

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Эксперты отмечают, что если граждане начнут массово использовать такой способ избавиться от потенциального общения с коллекторами, то эти агентства испытают серьезное давление. Взыскатели потеряют значительную часть рынка, а банки не найдут другого способа справиться с проблемой, кроме как повышение ставок по кредитам и увеличение числа отказов.

Регулятор указывает, что в настоящее время закон не позволяет переуступать долг нелегальным кредиторам или нерегулируемым коллекторам. Отказаться от переуступок вообще можно, если для заемщика важна личность кредитора.

Важность может заключаться, например, в удобстве погашения займа. У организации может не быть интернет-банкинга, или же она может иметь всего один офис и несколько банкоматов в городе. Однако президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» Эльман Мехтиев указал, что чаще всего споры о таком пункте начинают те заемщики, которые используют любую возможность не платить или же не читали договор перед заключением.

Замгендиректора по развитию бизнеса ГК «Финансовые услуги» Григорий Галицких заметил, что массовый запрет на передачу долга нарушит права банков, поскольку ограничивает их имущественное право.

На ситуацию может повлиять требования президента страны Владимира Путина, который накануне на встрече с главой Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрием Аристовым потребовал разобраться с коллекторами.