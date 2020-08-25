Путин потребовал разобраться с коллекторами

Президент России Владимир Путин потребовал разобраться с действиями коллекторов, взыскивающих долги с граждан. Тема была затронута на совещании с главой Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрием Аристовым, стенограмма которой приводится на сайте Кремля.

«То, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех — и подконтрольных вам, и неподконтрольных, — это просто переходит иногда всякие границы», — отметил президент, добавив, что ситуацию «совершенно точно» надо брать под контроль.

Материалы по теме Двойной навар Аферисты годами обманывали целые страны на миллиарды евро. Почему их никогда не смогут найти? Не верой единой Доллар захватил мир и стал главной валютой планеты. 200 лет назад его ни во что не ставили

В ответ Аристов пообещал доложить поручение Путина главе Минюста (которому подчиняется ФССП) Константину Чуйченко. «И мы в ближайшие сроки эту работу постараемся завершить. Предложения по дополнительной численности и дополнительному финансированию тоже будут представлены в кратчайшие сроки», — отметил руководитель ФССП.

В июне Минюст подготовил законопроект, в котором предусматривается обязанность коллекторов вести аудиозапись разговоров с должниками. При этом они обязаны будут использовать не имена, а специальные идентификационные номера.