Россиянам рассказали об опасностях при оформлении микрозаймов

Россиянам посоветовали избегать организаций, выдающих микрозаймы слишком быстро, а также рассказали о других опасностях при оформлении кредитов. Рекомендации опубликовал Роспотребнадзор.

Перед оформлением микрозаймов необходимо проверить, входит ли организация в государственный реестр МФО на сайте Банка России или в специальном электронном справочнике. Клиенты имеют право ознакомиться с условиями договора в течение пяти дней при обращении за кредитом, а также попросить выдать подписанные индивидуальные условия договора.

В документах обязательно должна быть указана полная стоимость займа в процентах годовых. Перед подписанием нужно убедиться, что в договоре нет дополнительных услуг. Отмечается, что оформление микрозайма под залог жилья запрещено законом.

Общая сумма всех платежей с учетом процентов, штрафов, пеней, платы за дополнительные услуги не может превышать сумму займа более чем в 1,5 раза, если он был оформлен после 1 января 2020 года.

Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам. Портфель выданных займов у микрофинансовых организаций сократился на пять процентов на фоне пандемии коронавируса.

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