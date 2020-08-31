Россиянам рекордно понадобились кредитные карты

В июле россияне поставили рекорд по доле кредитных карт, которые были использованы сразу же после получения (уровень утилизации). Об этом со ссылкой на данные Бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс», пишет «Коммерсантъ».

Показатель вырос сразу на 14 процентных пунктов, до 68 процентов. Причем клиентам срочно понадобились кредитки с любыми лимитами — от 10 тысяч рублей до 100 тысяч и более. Рост утилизации наблюдался по всему диапазону.

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Глава бюро Олег Лагуткин отметил, что рост уровня утилизации, как правило, связан с каким-то одним фактором. Либо это следствие активного продвижения продукта кредиторами, либо сезонным фактором. Вероятно, в июле работали оба условия. По его мнению, синхронный рост связан с отложенным спросом, возникшим из-за карантинных ограничений.

Эксперты не исключили, что ситуация с коронавирусом изменила финансовые привычки россиян. Например, кредитку стали реже брать на всякий случай. Кроме того, ее могли использовать для рефинансирования долгов.

Главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов предположил, что в связи с ухудшением материального положения существенная доля россиян не сможет закрыть долг в льготный период, что приведет к накоплению долгов и повысит риск неуплаты. Ситуацию существенно усугубит вторая волна коронавируса, если она случится.

Ранее министр труда Антон Котяков предупредил, что безработица в России достигнет пика в августе-сентябре 2020 года, а стабилизируется ситуация в лучшем случае в четвертом квартале года.