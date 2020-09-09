Россияне стали отказываться от банковских карт

Во втором квартале 2020 года россияне отказывались от банковских карт, их число сократилось на рекордные за последние пять лет 4,5 миллиона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

Отмечается, что подобное снижение последний раз фиксировалось в 2015 году. В результате стагнировало и число выпущенных банками карт — в апреле-июне 2020 года их количество увеличилось лишь на 500 тысяч. Опрошенные агентством эксперты связывают это, в первую очередь, с введенными на фоне пандемии коронавируса ограничениями, поскольку банки на фоне кризиса стали ограничивать выдачу кредитных карт.

Еще одной причиной отказа россиян от банковских карт генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин назвал перенасыщение рынка ими: в среднем на одного трудоспособного гражданина страны приходится почти три карты, одна из них основная, а остальные заведены «на всякий случай». Поэтому получать новые карты у потребителей нет необходимости. Лагуткин предположил, что такая тенденция сохранится и в будущем.

Аналитик финансовой группы БКС Егор Дахтлер указал, что россияне все чаще понимают бессмысленность хранения большого числа банковских карт. Кроме того, это невыгодно, поскольку за обслуживание по каждой карте банки взимают комиссию. С ним согласен директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Михаил Доронкин. Он заметил, что раньше люди заводили по нескольку карт ради кэшбека, однако теперь крупные банки стали сокращать программы лояльности.

Ранее сообщалось о планах Центробанка внедрить в России систему пополнения банковские карты через кассы магазинов. Благодаря этому сервису россиянам не придется идти в банк или до банкомата, чтобы пополнить карту. Им будет разрешено зачислить наличные на кассе ближайшего магазина. Сейчас такая услуга возможна при условии совершения покупки в магазине.