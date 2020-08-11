Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.

По его словам, единственной опасностью до сих пор остается интернет, где данные банковских карт часто подвергаются фишингу. «Встречаются сайты-подделки, через которые под видом оплаты товара совершаются денежные переводы в пользу мошенников», — сказал он.

Такие сайты оплат практически всегда похожи на оригинальные, а скорость появления новых сервисов в интернете затрудняет определение надежности сайта.

Эксперт рекомендует завести карту для онлайн-покупок с отдельным счетом и держать на нем столько денег, сколько планируется потратить за один раз. Кроме того, не стоит совершать крупных покупок в непроверенных местах и на сайтах с плохой репутацией. Также россиянам рекомендуют не сообщать свои персональные данные кому-либо.

В июле появилась новая схема мошенничества. Злоумышленники под видом сотрудников банка звонят и предлагают оформить кредитные или дебетовые карты, чтобы в дальнейшем похитить личные данные обманутых клиентов. Мошенники сулят выгодные условия для оформления сделки. Затем они интересуются об уже имеющихся картах жертвы и просят «проверить» ее персональные данные.