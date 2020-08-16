Россиянам захотели разрешить пополнять банковские карты на кассах магазинов

Россияне могут получить возможность пополнять банковские карты через кассы магазинов. Внедрить такую систему хочет Центробанк. Об этом в воскресенье, 16 августа, пишут «Известия» со ссылкой на представителя регулятора.

По его словам, в Центробанке считают внедрение такой системы «весьма перспективным с точки зрения финансовой доступности» в отдаленных регионах. Как пишет газета, такой проект в скором времени запустят несколько банков, некоторые пока только рассматривают такую возможность.

Благодаря этому сервису россиянам не придется идти в банк или до банкомата, чтобы пополнить карту. Им будет разрешено зачислить наличные на кассе ближайшего магазина. Сейчас такая услуга возможна при условии совершения покупки в магазине.

Ранее стало известно, что Центробанк захотел использовать будущие пенсии россиян, аккумулируемые негосударственными пенсионными фондами (НПФ), для финансирования прямых инвестиций в российскую экономику.