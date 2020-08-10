У россиян предложили списывать деньги без подтверждения

Курируемая Центробанком Ассоциация ФинТех (АФТ) предложила списывать деньги со счетов россиян и компаний без дополнительного подтверждения, пишет РБК.

Речь идет о регулярных платежах, на которые клиент заранее дал согласие. Если инициатива будет реализована, операции будут проводиться напрямую между банками (плательщика и получателя) без участия платежных систем, что позволит снизить их стоимость за счет отсутствия комиссии.

Предполагается, что плательщик заранее будет подписывать согласие на регулярное периодическое списание средств, после чего в оговоренное время будут совершаться переводы — с использованием технологии открытых программных интерфейсов (Open API). Банк плательщика будет проверять только наличие согласия клиента и корректность выставленного ему требования.

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Нынешние правила позволяют совершать подобные операции только между клиентами одного банка. В остальных случаях требуется подтверждение через код, высылаемый в SMS-сообщении или пуш-уведомлении.

Заинтересованность в инициативе уже выразили несколько крупных кредитных организаций. При этом авторы отмечают, что впоследствии пользоваться технологиями смогут и другие участники финансового рынка.

В качестве примеров использования новых возможностей АФТ называет оплату жилищно-коммунальных услуг, связи, интернета, а также платежи в рамках подписок на мультимедийные сервисы.