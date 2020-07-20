Россиянам дали возможность оплатить госуслуги по QR-коду

В Липецкой области запустили пилотный проект, в рамках которого жителям региона дали возможность оплачивать госуслуги по QR-коду. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщается на сайте Минкомсвязи России.

Как отмечается, жители Липецкой области смогут обращаться в центры госуслуг «Мои документы» и получать квитанции с QR-кодом. Его необходимо будет отсканировать при помощи мобильного приложения «Госуслуги», после чего указанную в квитанции сумму можно будет оплатить, введя данные банковской карты. При этом комиссия за операцию взиматься не будет.

В министерстве пояснили, что пока таким образом можно оплатить услуги ФНС и Росреестра, а с конца июля для оплаты с QR-кодом станут доступны услуги МВД России и других органов власти. Кроме того, подчеркнули в ведомстве, в дальнейшем подобную систему внедрят и в других регионах страны.

Перевод работы органов власти в цифровой формат предусмотрен нацпроектом «Цифровая экономика», который утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. Целями нацпроекта также являются увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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