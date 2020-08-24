Японцы приготовились остаться без банковских карт

В Японии резко выросло количество выпускаемых кредитных карт, поскольку из-за пандемии короанавиурса население страны стало гораздо чаще совершать покупки онлайн. В результате количество доступных комбинаций цифр для номеров банковских карт заканчивается, пишет газета «Майнити симбун».

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Росту выпуска кредиток в стране поспособствовала не только пандемия, но и программа правительства Японии. В 2019 году власти решили стимулировать переход населения на безналичную форму оплаты, поэтому за каждую покупку онлайн пользователи получают бонусные баллы. Теперь японцам может не хватить кредиток, они готовятся остаться без них.

В стране работает около 280 компаний-эмитентов, которые выпускают карты с 16-значными номерами. Теперь они раздумывают над переходом на 17-значные номера. Но такой шаг положит конец сотрудничеству с международными платежными гигантами, а также обойдется отрасли, по подсчетам издания, почти в миллиард долларов.

Ранее эксперты порекомендовали россиянам завести карту для онлайн-покупок с отдельным счетом и держать на нем столько денег, сколько планируется потратить за один раз.