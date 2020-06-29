У россиян начали отнимать возможность уходить в минус по банковским картам

У россиян постепенно отнимают возможность уходить в минус по банковским картам. На фоне пандемии коронавируса кредитные организации начали снижать риски, уменьшая средний лимит овердрафта — суммы, которую можно потратить при нехватке средств — для клиентов. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные исследования бюро кредитных историй «Эквифакс».

Средний размер овердрафта, указывается в исследовании, теперь сокращен более чем вдвое. По итогам мая показатель упал до 20,4 тысячи рублей. По сравнению с мартом, когда кризис и эпидемия COVID-19 только начинались, он упал на 60 процентов. Более того, банки сократили выдачу карт с подобной опцией: в мае клиенты получили только 3,8 тысячи дебетовых карт с овердрафтом, это в 8 с лишним раз меньше, чем в марте.

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Ранее в июне российский Центробанк рекордно снизил ключевую ставку — до 4,5 процента годовых. Показатель стал самым низким за всю современную историю страны. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина до этого не раз говорила о том, что ставка может быть снижена еще в течение года. Кроме того, она обещала не укреплять курс рубля, что было бы возможно в случае повышения ставки.

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