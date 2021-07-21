Россиян предупредили о новом способе мошенничества через Госуслуги

Киберпреступники придумали новый способ мошенничества с помощью портала госуслуг. Эксперты предупредили россиян, что злоумышленники могут взять кредит от их имени, сообщает РБК.

По данным издания, для работы этой схемы киберпреступникам необходимо получить доступ к аккаунту жертвы на портале «Госуслуги». Затем злоумышленник сможет изменить в нем номер телефона и электронной почты, а затем взять от имени зарегистрированного гражданина кредит.

«Взлом учетной записи, подбор пароля или утечка данных могут привести к тому, что злоумышленник получит доступ к аккаунту на госуслугах и, конечно, попытается монетизировать этот доступ», — заявил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Ульянов также рассказал о том, как можно повысить уровень защиты аккаунта. По его словам, можно включить двухфакторную аутентификацию для входа в личный кабинет, а также установить надежный пароль.

«Я надеюсь, что на портале появится возможность ограничить область использования аккаунта, чтобы человек сам мог выбирать уровень риска и набор доступных опций», — добавил эксперт.

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