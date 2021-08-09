Хакеры стали подменивать счета на оплату вакцин, авиабилетов и лекарств

Директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин заявил, что мошенники вернулись к старой схеме подмены счетов на оплату для заказчиков, полагающих, что они приобретают вакцины, авиабилеты и лекарства, сообщает РИА Новости.

Волошин рассказал, что жертвами хакеров стали разработчики вакцины AstraZeneka и Pfizer, а также медицинская компания Bayer. Изначально мошенники отправляют в организацию письмо, предлагая сотрудничество через форму обратной связи. На связь выходит менеджер по продажам, получает фишинговую ссылку на фейковый файлообменник, где его просят указать пароль и логин рабочей почты для скачивания технического задания.

Получив доступ к рабочей почте жертвы, мошенники отслеживают его переписки с подрядчиками. В необходимый момент они вступают в диалог, чтобы подменить настоящие реквизиты оплаты на свои. Эта схема по-прежнему актуальна, поскольку менеджеры продаж стремятся осуществить сделку оперативно и получить свой процент от продаж. В спешке они могут не заметить возможные признаки фищинга.

Ранее россиянам назвали самые распространенные схемы мошенничества в интернете. Эксперты рассказали, что 73 процента всех преступлений в интернете составляют случаи мошенничества. На фишинг приходится только 17 процентов инцидентов.