В популярном у россиян мессенджере нашли особо опасный вирус

В каналах и групповых чатах популярного у россиян мессенджера Telegram распространяется новый особо опасный вирус. Об этом заявили по итогам специального исследования эксперты по кибербезопасности из компании AT&T.

Речь идет о трояне удаленного доступа FatalRAT, который позволяет хакерам дистанционно управлять зараженными компьютерами и телефонами. Основной способ распространения вируса — фейковые ссылки на статьи в СМИ и на различные программы и игры.

Эксперты отмечают, что разработчики FatalRAT заложили в него широкий арсенал способов, помогающих избежать обнаружения. Основной вред трояна заключается в том, что он собирает всю системную информацию и извлекает любые сведения с зараженного устройства. При этом вирус может самостоятельно вносить изменения в настройки компьютеров и телефонов, управлять внешними соединениями и веб-браузерами. FatalRAT также может воровать конфиденциальные и персональные данные пользователей.

В AT&T считают, что этот вирус представляет собой угрозу нового типа, на основе которой будут создавать все новые и новые версии троянов.

Ранее исследователи обнаружили новый способ кражи данных банковских карт пользователей с помощью Telegram. Робот, получивший название OTP Bot, научился получать от своих жертв одноразовые пароли, рассылаемые банками и другими сервисами в качестве одной из ступеней аутентификации, за считаные минуты.