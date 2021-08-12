Россиянам назвали способы защитить данные от мошенников

Директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов заявил, что при утечке данных в сеть их удалить невозможно. Однако существуют способы, которые помогают защитить личную информацию от мошенников, сообщает «Прайм».

Эксперт предупредил россиян, что если в письме, смс или телефонном звонке их побуждают произвести срочное действие, а также предлагают некий выигрыш или выплату, то, скорее всего, это говорит о деятельности мошенников. Кроме того, злоумышленники нередко пытаются вызвать у своих жертв яркие эмоции (например, страх) или требуют от них назвать личные данные.

Чтобы защитить данные от попадания в базы мошенников, не следует открывать любые письма и сообщения от неизвестных отправителей. Герасимов рассказал, что преступники могут менять адреса так, чтобы они были похожи на популярные: wildberres вместо wildberries. Также мошенники присылают письма от официальных органов, но с ошибками. Эксперт допустил, что преступники владеют базой клиентов конкретного банка с некой информацией, например, о последней транзакции по карте.

«В данном случае они будут звонить жертве, представляясь сотрудником банка, озвучивая необходимую информацию из базы с целью вызвать доверие, чтобы далее пытаться получить пароль, код из смс и другую критичную информацию, которая в итоге позволит получить доступ к деньгам жертвы. Не сообщайте никогда никакие данные, не переходите по ссылкам, будьте внимательнее», — призвал Герасимов.

Ранее россиян предупредили об опасности групповых чатов с родственниками в WhatsApp. В таких случаях преступники просят перейти по ссылке, нажать на определенную кнопку на сайте, а также продиктовать пришедший в смс код.