«Русских хакеров» обвинили в создании нового мощного вируса

На российских даркнет-форумах набирает популярность новое мощное вредоносное ПО, написанное на экзотическом языке программирования. Как сообщает издание The Hacker News со ссылкой на исследование компании BlackBerry, вирус Ficker Stealer предлагает потенциальным жертвам бесплатно получить доступ к различным платным сервисам. Среди них — Spotify Music, YouTube Premium и приложения из магазина Microsoft Store.

Отмечается, что «русские хакеры», которых обвинили в создании вируса, использовали малоизвестный язык программирования Rust. Это сделано, чтобы затруднить обнаружение вредоносного ПО традиционными средствами защиты. Также применение Rust усложняет анализ вируса и разработку антидота.

Ficker Stealer впервые был замечен в августе 2020 года, однако создатели начали активно распространять его только летом 2021 года. Троян используется для кражи конфиденциальной информации, в том числе данных учетных записей программ и приложений, сведений о банковских картах и криптовалютных кошельках, истории браузеров.

Программа распространяется на платной основе по принципу «вредоносное ПО как услуга». Разработчики вируса предлагают несколько пакетов с разной стоимостью подписки.

Тем временем раскрыт средний заработок хакера-вымогателя за одну атаку. Группировки получают в среднем 570 тысяч долларов от каждой компании, ставшей их жертвой. Эксперты отмечают, что сумма, которую получают преступники, увеличилась в сравнении с прошлым годом на 82 процента (с 312 тысяч долларов). Резкий рост аппетитов хакеров связали с последствиями пандемии коронавируса: многие организации перевели сотрудников в онлайн, что расширило и размыло периметры безопасности и в целом снизило уровень защиты.