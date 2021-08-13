Россиянам назвали способы защиты банковских данных от хакеров

Спастись от киберпреступников россиянам поможет установка специальных программ, определяющих мошеннические или спам-номера. Такой способ назвали специалисты «Лаборатории Касперского» и банка ВТБ в перечне обязательных действий для защиты от хакеров.

В список других важных действий, которые могут обезопасить банковские данные россиян, вошли отказ от перехода по сомнительным ссылкам, приходящим на электронную почту, в мессенджерах и СМС. Эксперты также посоветовали применять надежную защитную программу, которая предотвратит переход пользователя на фишинговый или любой другой вредоносный ресурс. Специалисты отмечают, что нельзя сообщать посторонним людям конфиденциальную информация, связанную с банковским аккаунтом. В том числе это касается одноразовых паролей из СМС и push-уведомлений.

«Помните, если предложение по телефону или в интернете звучит слишком заманчиво, чтобы быть правдой, то, скорее всего, это фейк. Если подозреваете, что обнаружили факт мошенничества, или уверены в этом, обратитесь в банк», — сказано в рекомендациях.

Аналитики констатируют, что именно банковский фишинг остается одним из наиболее распространенных методов обмана пользователей по всему миру. Только в России и только за первые шесть месяцев 2021 года «Лаборатория Касперского» предотвратила более 300 тысяч попыток перехода пользователей на сайты, выглядящие, как страницы популярных финансовых организаций. В ВТБ добавляют, что за тот же период компания заблокировала более 5,5 тысячи фишинговых ресурсов, создатели которых пытались обмануть клиентов именно этого банка.

«С развитием защитных технологий и ростом уровня цифровой грамотности пользователей мошенникам приходится усложнять разработку контента. Они часто скрывают следы и “зашумляют” тексты, то есть искажают страницы, чтобы их сомнительное содержимое было трудно отследить. Но и защитные технологии не стоят на месте: чтобы обезопасить пользователей от онлайн-мошенничества, мы, например, используем множество различных технологий, включая нейросети для детектирования новых, пока малоизвестных видов фишинга», — отметил руководитель отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексей Марченко.

Ранее россиян предупредили о трех способах кражи данных банковских карт. Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что пользователь может соблюдать только простейшие меры безопасности и надеяться, что данные его карты не будут скомпрометированы торговыми точками или компанией, обслуживающей счет.