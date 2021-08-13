Офисных сотрудников предупредили о самых распространенных типах хакерских атак

Больше половины офисных сотрудников, работающих дистанционно, намеренно игнорируют правила информационной безопасности (ИБ). Такие данные по итогам проведенного исследования обнародовала компания Axiad.

Опрос глав ИБ-департаментов компаний по всему миру показал, что наибольшее неприятие удаленно работающих сотрудников вызывают многофакторная аутентификация, соблюдение требований к мобильной безопасности и использование случайно генерируемых одноразовых паролей.

В компании предупредили, что из-за этого хакеры испытывают повышенный интерес именно к тем, что работает из дома. Против них, как рассказали эксперты Axiad, применяются несколько основных способов атак: фишинг (с ним столкнулись в 71 проценте компаний) использование вредоносного ПО (61 процент) и уязвимостей (56 процентов). В список самых распространенных типов атак также попали атаки через зараженные сайты (42 процента).

Среди других проблем, вызывающих обеспокоенность руководителей отделов по кибербезопасности, упоминались случаи кражи личных данных и несанкционированный доступ к системам компаний.

«Мы считаем, что резкое увеличение числа фишинговых атак в сочетании с тем, что 52 процента удаленных сотрудников нарушают правила безопасности своих компаний, создает для глав ИБ-отделов ситуацию шторма», — сказал генеральный директор Axiad Бассам Аль-Халиди (Bassam Al-Khalidi). По его словам, то, как много сотрудников не обращают внимания на требования руководства и игнорируют требования руководства, вызывает беспокойство.

Ранее стало известно, что группировки хакеров-вымогателей получают в среднем 570 тысяч долларов от каждой компании, ставшей их жертвой. По сравнению с прошлым годом эта сумма увеличилась на 82 процента. Резкий рост аппетитов хакеров связали с последствиями пандемии коронавируса: многие организации перевели сотрудников в онлайн, что в целом снизило уровень защиты.