Названы запрещенные фразы при разговоре с мошенниками

Юрист Редин перечислил фразы, которые нельзя называть в разговоре с мошенниками

Управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин заявил, что общение с мошенниками следует пресекать. Однако если беседа началась, стоит помнить о запрещенных фразах, которые не стоит использовать, сообщает «Прайм».

Редин объяснил, что владея личными данными жертвы, мошенники могут использовать их для звонка банк или иную службу, где существует функция распознавания голоса. Юрист напомнил, что наиболее часто злоумышленники выманивают данные карты якобы для пресечения кражи средств. При первых признаках такого поведения разговор с преступниками нужно прерывать.

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Эксперт также перечислил запрещенные фразы, которые нельзя использовать в беседе с мошенниками. По его мнению, не следует называть слова «да», «нет», а также различные цифры, поскольку эти ответы могут записать на диктофон.

«Стоит ли говорить, что нельзя сообщать и коды из смс-сообщений от банка, когда у вас их запрашивают по телефону незнакомые люди. Чаще всего люди становятся жертвами мошенников из-за паники или растерянности. Даже если вам звонят со словами о списании с вашей карты большой суммы денег — не паникуйте. Положите трубку и сами перезвоните по номеру телефона, указанному на самой карте», — заключил Редин.

Ранее россиянам назвали способы защитить данные от мошенников. Так, не следует открывать любые письма и сообщения от неизвестных отправителей.