Россиянам назвали способ спастись от телефонного спама

Руководитель отдела технического сопровождения продуктов и сервисов ESET Сергей Кузнецов назвал действенный способ, который поможет избежать звонков от мошенников. Метод борьбы с телефонным спамом он озвучил в беседе с «Газетой.ру».

По словам эксперта, чтобы спастись от назойливых звонков, россияне могут воспользоваться функцией «Антиспам», которая встроена в стандартное приложение «Телефон» на большинстве Android-смартфонов. При этом владельцам iPhone придется устанавливать сторонние программы. Однако выбирать их нужно аккуратно, говорит Кузнецов.

«Поищите отзывы в интернете о каждом приложении, обратите внимание на рейтинг приложений, число скачиваний, а также ознакомьтесь с новостями о репутации разработчика отдельно взятого сервиса», — посоветовал эксперт.

Кузнецов добавил, что есть и более простые, но менее эффективные способы борьбы со спамерами. Например, пользователи могут не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Но главный недостаток этого варианта заключается в том, что абонент рискует пропустить важный звонок.

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