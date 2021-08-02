Россиянам перечислили признаки слежки за ними через камеру телефона

Эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов рассказал, какие признаки могут говорить о том, что за человеком следят через камеру телефона. Его рекомендации россиянам приводит «Газета.Ru».

Специалист отметил, что сегодня существуют вредоносные программы, которые могут получить доступ к камере или микрофону мобильного устройства. По словам Галова, распознать слежку достаточно проблематично, так как шпионское ПО обычно старается никак не выдавать себя, однако есть ряд особенностей, намекающих на его наличие.

Эксперт посоветовал пользователям обратить внимание на состояние аккумулятора устройства. Как пояснил Галов, в случае заражения вредоносной программой телефон начинает быстро разряжаться. К другим признакам он отнес большой расход объема трафика и появление незнакомого софта. «Но однозначно ответить на вопрос, заражено ли устройство или нет, можно только используя антивирусные решения», — подчеркнул специалист.

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