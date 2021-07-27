Россиян предупредили об опасности использования режима инкогнито в браузерах

Использование режима инкогнито в браузерах не гарантирует анонимности, а создает некоторые риски. Об опасности приватного режима россиян предупредил PR-менеджер ESET в России и СНГ Михаил Бочаров в разговоре с «Газетой.ру».

По словам эксперта, будучи инкогнито, пользователь не может полностью скрыть свою активность в сети. Данные о юзере собирают интернет-провайдер, администратор локальной сети на работе и владелец Wi-Fi точки, к которой человек решил подключиться. «История поиска и сбор информации о часовых поясах, версии ОС, расширениях браузера и параметрах экрана доступна тому, кто может идентифицировать ваш IP-адрес», — сказал Бочаров.

Специалист сообщил, что приватный режим также не защищает россиян от шпионских программ, если они уже установлены на компьютере. Бочаров отметил, что перед киберпреступниками уязвим даже приватный браузер Tor. «Их активность (пользователей — прим. «Ленты.ру») фиксировалась в результате кросс-браузерного отслеживания на основе установленных на устройстве приложений», — пояснил PR-менеджер ESET.

Эксперт заметил, что далеко не все браузеры уведомляют юзеров о том, что за их активностью могут следить. Бочаров обратил внимание, что если Google Chrome и Firefox предупреждают пользователей, то Safari и Edge предпочли не указывать эту деталь в описании режима инкогнито.

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