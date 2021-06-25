Поисковик случайно превратил мужчину в серийного убийцу

Швейцарский программист Христо Георгиев (Hristo Georgiev) пожаловался, что популярный поисковик Google из-за системной ошибки случайно превратил его в серийного убийцу. Об этом он написал в личном блоге.

Мужчина рассказал, что наткнулся в почтовом ящике на электронное письмо от бывшего коллеги. Тот поведал, что ввел в поисковике имя Христова и увидел ссылку на статью в «Википедии» с его фотографией. Однако в материале говорилось не о программисте, а о серийном убийце из Болгарии с таким же именем.

«Я быстро открыл браузер, зашел в Google и ввел свое имя. И действительно, моя фотография появилась около описания болгарского серийного убийцы», — написал удивленный Георгиев. Сначала он подумал, что кто-то пытался разыграть его, разместив неправильную фотографию в «Википедии». Однако он открыл энциклопедию и не увидел там ни одного снимка. Программист объяснил это тем, что алгоритм Google сам ошибочно связал его изображение со статьей о преступнике.

Материалы по теме Инстинкт сохранения Данные о жизни людей по всему миру стали товаром. Они нужны и мошенникам, и спецслужбам Безумный «Макс». Как под маской опасного международного хакера скрывалась 55-летняя россиянка из Ростова-на Дону?

«И это довольно странно, потому что у меня распространенное и совсем не уникальное имя… И, несмотря на все это, моя личная фотография оказалась связана с серийным убийцей. Я не могу объяснить себе, как это произошло, но это странно. В любом случае, сейчас я сообщу об этой ошибке в Google», — заявил швейцарец.

Георгиев добавил, что от души посмеялся над ситуацией с друзьями, однако произошедшее заставило его задуматься о том, как простые ошибки алгоритмов могут серьезно повлиять на искажение информации. По его словам, даже незначительный просчет интеллектуальных систем может нанести ущерб любому публичному человеку в считаные дни.

Позже программист сообщил, что Google быстро исправила ошибку с его снимком. Он подчеркнул, что не собирается судиться с IT-гигантом, потому что живет в другой стране и не хочет связываться с юристами.