Россиянам раскрыли признаки кражи их личных данных

Основатель и генеральный директор компании Vivaldi Technologies, занимающейся созданием программного обеспечения, Йон фон Течнер (Jon von Tetzchner) раскрыл два главных признака, свидетельствующих о краже личных данных. Его комментарий о том, как россиянам распознать утечку, приводит «Газета.Ru».

Специалист посоветовал обратить внимание на рекламу, с которой человек ежедневно сталкивается в сети. Если объявления становятся более адаптированными к образу жизни пользователя, то, скорее всего, его цифровой след используется рекламодателями. «Например, вы только проверили, какая сегодня погода в другом городе, и сразу видите объявления о дешевых турах в этот город», — пояснил Течнер.

Вторым признаком являются рекламные звонки. По словам Течнера, если человеку поступают нежелательные вызовы, то это говорит о том, что конфиденциальная информация, которую он оставлял в интернете, например, контакты для курьера, попали к распространителям рекламы.

Гендиректор Vivaldi Technologies заявил, что пользователь может обезопасить себя от нежелательных звонков и объявлений, если будет использовать VPN-программу и качественное ПО для обеспечения безопасности устройства, а также регулярно чистить кэш и куки-файлы. Кроме того, он посоветовал использовать режим «инкогнито» и напомнил о том, что важно быть осторожным с информацией, которую человек размещает в сети.

«По возможности откажитесь от отслеживания или персонализированной рекламы. Вы можете изменить настройки конфиденциальности в Facebook и запретить социальному гиганту отслеживать ваши действия», — добавил Течнер. Эксперт заключил, что пользователям также необходимо внимательно следить за тем, какие разрешения они дают приложениям для iPhone или Android.

Ранее глава SMM-отдела «ТОК-медиа» Евгений Кочергин назвал эффективный способ обезопасить себя от киберпреступников. По его словам, россиянам следует заклеивать фронтальные камеры телефонов и ноутбуков.