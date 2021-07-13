Личные данные сотен тысяч пользователей Telegram-бота «Глаз Бога» слили в сеть

В сеть слили базу данных с личной информацией 774 тысяч клиентов Telegram-бота «Глаз Бога»

Базу данных, содержащую личную информацию нескольких сотен тысяч пользователей Telegram-бота «Глаз Бога», который позволял получать личные данные россиян из открытых баз, слили в сеть. Об этом сообщает Security Lab.

База состоит из 774 тысяч строк. В каждой из них содержится ID пользователя, его номер телефона, имя и фамилия. Утверждается, что все эти данные принадлежат клиентам «Глаза Бога».

Специалисты предполагают, что указанные в базе данных сведения достоверны, и обращают внимание на то, что в ближайшее время может появиться ее полная версия, которая будет содержать расширенную информацию о клиентах Telegram-бота.

Ранее Таганский районный суд Москвы признал работу «Глаза Бога» незаконной. Решение суда стало основанием для включения ресурса в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

В апреле у владельца Telegram-бота «Глаз Бога» прошел обыск. В марте по требованию Роскомнадзора бот внес изменения в формат работы. В частности, проект начал выступать от другого юридического лица и ограничил доступ к персональным данным для неограниченного круга лиц.

В описании бота сообщалось, что он позволяет искать данные о человеке по электронной почте, номеру телефона, Telegram-аккаунту, геолокации, автомобилю. Стоимость годовой подписки на сервис составляла 2,5 тысячи рублей.