Россиянам перечислили запретные для соцсетей темы

Cоздатель цифровой платформы для анализа больших данных «Глаз Бога» Евгений Антипов в беседе с агентством «Прайм» перечислил россиянам запретные темы для социальных сетей.

Специалист напомнил, что с марта 2021 года любые данные, оставленные россиянами в соцсетях, стали их персональными данными, поэтому закон дает им право в любой момент потребовать остановить их распространение. Однако у закона есть и обратная сторона — любое неосторожное высказывание может повлечь за собой серьезную ответственность, поскольку все написанное в интернете останется там навсегда и может быть использовано против пользователя.

«Сейчас записи в соцсетях стали гораздо более реальными, чем бумажные документы», — предупредил Антипов. Он пояснил, что все данные будет храниться не менее трех лет, при этом анонимность невозможно сохранить даже изменив имя и фамилию, а все привязанные аккаунту можно найти по номеру телефона.

По словам эксперта, самые распространенные темы, неосторожные высказывания по которым могут вызвать проблемы, это политика, религия, секс-меньшинства, гендерная идентификация, теории заговора, феминизм и бодипозитив. Антипов рекомендовал пользователям всегда помнить о том, что интернет хранит все и никогда ничего не забывает.

Ранее исследователь этикета Татьяна Митрофанова назвала самые раздражающие привычки пользователей и дала рекомендации для вежливой переписки в Сети. Одной из главных проблем она выделила анимированные гиф-открытки, их зачастую отправляют представители старшего поколения. Специалист порекомендовала отказаться от таких посланий в деловом общении и призвала лояльно относиться к ним от родных и близких. То же самое касается излишне частого употребления эмодзи.