Россиянам предложили альтернативу мату

Социальная сеть «ВКонтакте» предложила своим пользователям отказаться от нецензурных выражений. В качестве альтернативы разработчики представили бесплатный набор стикеров, который позволит выразить самые сильные эмоции более культурным способом. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Набор состоит из 48 стикеров, каждый из которых призван сгладить потенциально конфликтную ситуацию среди интернет-пользователей. Доступны два бесплатных варианта: с персонажем Гусь, который «за мат кусь», и кошкой Браньчата. Также за внутреннюю валюту — голоса — пользователи могут приобрести дополнительные стили: «Приличный Пингвин», «Прыгунчик Хулио» и «Хома Сапиенс».

По словам Алексея Капитанского, руководителя платформы, которая занимается разработкой стикеров для соцсети, русский язык «действительно полон более изящных выражений и эвфемизмов, чем банальный мат».

«В форме шутливых стикеров заодно попробуем сократить количество негатива и грубых фраз — перевести все это в фан или конструктив. Возможно, благодаря помощи Гуся и Браньчаты люди будут чаще прислушиваться друг к другу. Или просто улыбаться», — считает он.

В пресс-релизе отмечается, что «ВКонтакте» борется с травлей и разжиганием вражды с помощью других функций. В частности, пользователи могут использовать кнопки "пожаловаться", чтобы отправить модерации жалобу, если пост содержит оскорбление, угрозы или враждебные высказывания.

«За первое полугодие 2020 года "ВКонтакте" заблокировала по теме разжигания ненависти и вражды 520 тысяч единиц контента, 1340 профилей и 2470 сообществ», — говорится в сообщении.

Ранее «ВКонтакте» создала благотворительный набор стикеров ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Прибыль за лето с продажи таких стикеров соцсеть направит в фонд «Свет», чтобы помочь детям с онкологическими заболеваниями.