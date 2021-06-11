«ВКонтакте» запустит тематическую ленту «Евро-2020» к чемпионату Европы по футболу — она появится в разделе «Новости». Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Уточняется, что лента объединит события, на которые активнее всего реагируют пользователи — новости турнира, результаты матчей, обзоры от спортивных медиа и сообществ, комментарии пользователей о лучших игроках и самых ярких моментах.

Кроме того, в соцсети появятся специальные эмодзи-статусы, с помощью которых юзер сможет отметить, за какую сборную болеет, и увидеть, кто готов поделиться впечатлениями после матчей.

«Все мы помним, какие эмоции принес чемпионат мира по футболу несколько лет назад, — тогда пользователи обменивались впечатлениями в официальном сообществе турнира, и его материалы объединили 17 миллионов человек. Уверены, "Евро-2020" станет не менее впечатляющим», — заметил руководитель спортивных и медиапроектов «ВКонтакте» Андрей Мельник.

7 июня сообщалось, что «ВКонтакте» отметила первый «день рождения» клипов, которые появились в социальной сети год назад. Соцсеть сделала сюрприз для пользователей в мобильном приложении в виде тематического контента и специальной иконки сервиса с вертикальными клипами.