Пользователям «ВКонтакте» сделали сюрприз

«ВКонтакте» отмечает первый «день рождения» клипов, которые появились в социальной сети год назад. Уже зафиксирован трехкратный рост числа просмотров среди пользователей. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Ежедневно короткие ролики просматривают больше 300 миллионов раз в соцсети, и этот сервис беспрерывно растет. Уточняется, что недавно был побит рекорд в 350 миллионов просмотров. «ВКонтакте» сделала сюрприз для пользователей соцсети в мобильном приложении в виде тематического контента и специальной иконки сервиса с вертикальными клипами.

Уточняется, что такие ролики снимают не только профессиональные авторы и блогеры, но и любители. На платформе размещено около шести миллионов видео. Чтобы просмотреть их все, пользователю придется потратить почти 25 тысяч часов, или около трех лет.

Наибольшее число клипов, как отмечается, смотрят россияне из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара и Екатеринбурга. Уточняется, что самыми просматриваемыми стали именно юмористические ролики. Такие темы, как отдых, животные, звезды, спорт и лайфхаки, встречаются на платформе сервиса чаще всего.

В социальной сети смогли также выявить популярную музыку среди пользователей, которые просматривают видео. Например, в клипах наибольшее количество раз встречалась песня «АУФ» исполнителей SQWOZ BAB & The First Station. После песни-лидера идет «Ягода малинка» Хабиба. В рейтинг также попали треки, записанные Элджеем совместно с рэпером Моргенштерном.

Пользователи из мегаполисов чаще всего смотрели клипы Антона Чалея (864 миллиона раз), Анны Толстовой и Евгения Бугаева. Особое признание россиян досталось Григорию Московскому и Евгению Ершову — на их видео стоит максимальное число отметок «Нравится».

В качестве эффектов при создании собственных роликов пользователи выбирают «жесты на скорость», «сердечки», «солнечные лучи», «режиссера» и «широкую походку».

По словам СЕО «ВКонтакте» Марины Красновой, в день старта нового сервиса короткие вертикальные ролики собрали 110 миллионов просмотров. При этом за этот год это число выросло в три раза. «Такой результат — итог слаженной работы всей команды», — рассказала она, добавив, что соцсеть также открыла специальное пространство для съемок в московском «Авиапарке».