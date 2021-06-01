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«ВКонтакте» создала стикеры ко Дню защиты детей

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Изображение: «ВКонтакте»

«ВКонтакте» создала благотворительный набор стикеров ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе социальной сети.

На протяжении лета их можно приобрести за 70-100 рублей в зависимости от способа оплаты. Уточняется, что прибыль с продажи таких стикеров социальная сеть направит в фонд «Свет», чтобы помочь детям с онкологическими заболеваниями.

Панголин Пини — главный персонаж-стикер. В сообщении говорится, что он «маленький и хрупкий, но покрытый надежной броней зверек», и это его отличительная особенность. В «ВКонтакте» рассказали, что его броня подобна родителям, которые проходят через испытания вместе со своими детьми, которые борются с раком. Там также отметили, что днем Пини «впитывает свет», а ночью он отдает его каждому нуждающемуся.

По словам главы направления «Благотворительность» Екатерины Кочневой, социальная сеть поддерживает различные виды и форматы помощи. Такая кампания со стикерами начинает действовать в четвертый раз. «Акция со стикерами из года в год доказывает свою эффективность: с ней каждый может внести свой вклад и поддержать тех, кому особенно нужна помощь», — отметила она.

Благотворительный фонд «Свет» — организация, которая помогает с диагностикой, лечением и реабилитацией детям с онкологическими заболеваниями. Фонд также поддерживает семьи заболевших и вкладывает средства в развитие медицины.

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