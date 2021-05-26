Пользователям назвали способы восстановить переписку во «ВКонтакте»

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко навал способы, как пользователи могут восстановить переписку в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам эксперта, если сообщения удалены только что, можно воспользоваться экранной надписью «Восстановить», которая будет присутствовать до обновления экрана. Также можно обратиться к собеседнику с просьбой прислать фрагменты беседы.

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Кузьменко добавил, что если вышеуказанные способы невозможны, остается задействовать технические средства «ВКонтакте». «Соцсеть сохраняет все данные пользователя, включая имена отправителей и получателей, дату и время общения, количество и текст сообщений, вложения», — пояснил специалист.

Он отметил, что социальная сеть хранит переписку в течение шести месяцев, поэтому можно запросить архив за этот период. Более старая информация, скорее всего, уже удалена с серверов, и получить ее не представляется возможным. Эксперт также предостерег от установления сторонних приложений для восстановления переписки, поскольку технических возможностей для этого они не имеют, но могут получить доступ к аккаунту и проявить иное вредоносное поведение.

В ноябре 2018 года руководство «ВКонтакте» позволило пользователям загружать архив с данными о себе, которые хранятся на серверах соцсети. По словам управляющего директора «ВКонтакте» Андрея Рогозова, многие пользователи не понимали, как информация о них обрабатывается и для чего она может использоваться, поэтому им дали возможность получать расширенную выгрузку копии этих данных в архиве.