Во «ВКонтакте» появилась новая функция

Клипы «ВКонтакте» запустили функцию «Дуэты», с помощью которой пользователи смогут снять свои версии любимых клипов. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

Новинку уже опробовали артисты Ёлка, Хабиб, Cream Soda, PIZZA, IOWA и другие. Теперь россияне получили возможность спеть вместе с кумиром или повторить танец популярного блогера.

Чтобы снять дуэт, при просмотре клипа нужно нажать на специальную кнопку в правой части экрана — откроется камера «ВКонтакте» и можно будет начать запись. Когда пользователь снимет дуэт, автор оригинала получит соответствующее оповещение.

Функция уже доступна на всех мобильных устройствах в последней версии приложения «ВКонтакте» для iOS и Android.

По словам технического директора социальной сети Александра Тоболя, «Дуэты» открывают большие возможности для вдохновения и творчества. «С появлением дуэтов пользователи "ВКонтакте" получат еще больше инструментов для создания оригинального и запоминающегося контента: теперь любимого блогера можно подержать на ладошке или перевернуть себя вверх тормашками», — отметил он.