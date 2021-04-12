108 минут полета Гагарина уместили в одноминутное видео

Клипы «ВКонтакте» к 60-летию со дня первого полета человека в космос запустили первый интерактивный мультфильм. Пользователи смогут увидеть космос глазами Юрия Гагарина, говорится в пресс-релизе соцсети.

Зрители также примерят его виртуальный скафандр и узнают больше об экспонатах центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

«"Первый в космосе" — анимационный клип, который с исторической точностью воссоздает полет Юрия Гагарина. Проект создавался при участии экспертов "Роскосмоса", чтобы передать достоверность событий 1961 года», — говорится в сообщении.

Во время просмотра зрителям предложат повлиять на сюжет, а действия будут разворачиваются от первого лица — прямо из кабины знаменитой ракеты «Восток». Все 108 минут полета Гагарина уместились в одноминутное вертикальное видео. Проект создавала команда художников Большого фестиваля мультфильмов.

В пресс-службе социальной сети рассказали, что в официальном сообществе «ВКонтакте» ежедневно с 12 апреля будет появляться серия клипов о космических экспонатах.

Ранее Клипы «ВКонтакте» представили к «Часу Земли» проект «Экологика». Это был первый интерактивный сериал для социальной сети, посвященный самой массовой глобальной экологической акции.