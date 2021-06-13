Названы самые раздражающие привычки в интернет-общении

С переходом на удаленный режим работы интернет-общение стало приоритетным средством коммуникации. Исследователь этикета Татьяна Митрофанова назвала самые раздражающие привычки пользователей и дала рекомендации для вежливой переписки в Сети. Об этом пишут «Известия».

Одной из главных проблем она выделила анимированные гиф-открытки, их зачастую отправляют представители старшего поколения. Специалист порекомендовала отказаться от таких посланий в деловом общении и призвала лояльно относиться к ним от родных и близких. То же самое касается излишне частого употребления эмодзи. Митрофанова подчеркнула, что излишняя эмоциональность в рабочей переписке неуместна, однако в дружеской коммуникации к ней стоит относиться благосклонно.

Материалы по теме Око за оком Искусственный интеллект следит за миллионами людей. Как его пытаются остановить? Россия лайкающая Что на самом деле смотрят и ищут россияне в интернете

Митрофанова подчеркнула, что в деловой переписке требуется внимательность и аккуратность, требуется не раздражать собеседника и составлять послания таким образом, чтобы их было комфортно читать. Она посоветовала поставить в логин электронной почты имя и фамилию, чтобы сразу было понятно, от кого пришло письмо. Далее следует обратить внимание на тему и не оставлять пустую строку. Кроме того, если планируются вложения, следует отправить их сразу, а не «вдогонку». Специалист напомнила о необходимости здороваться и ставить внизу клишированное пожелание, имя, фамилию и номер телефона. Она порекомендовала завести шаблон подписи и добавлять его в рабочем общении.

Отдельной строкой эксперт выделила голосовые сообщения. Она отметила, что одни пользователи постоянно записывают их, других звуковые дорожки раздражают. По ее словам, голосовые сообщения уместно записывать для пожилых людей, которым трудно читать с экрана и приятно услышать голос близких, в остальных случаях такое послание экономит время только того человека, кто его записывает, а получателю, напротив, удобна текстовая коммуникация.

Ранее член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук дал россиянам совет по защите от мошенников. Эксперт отметил, что электронная почта является объектом особого интереса злоумышленников, которые хотят получить доступ к чужим страницам в сети.