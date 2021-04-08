У владельца Telegram-бота «Глаз Бога» прошли обыски

У владельца Telegram-бота «Глаз Бога», который позволял пользователям по запросу получать личные данные россиян из открытых баз данных, прошел обыск. Об этом РБК сообщил адвокат Федор Сирош.

«Да, у меня есть доверитель, который является владельцем этого ресурса. На данный момент у него происходит обыск. Но я только в пути, еду к нему», — заявил он.

По требованию Роскомнадзора Telegram удалил бота «Глаз Бога» 12 марта. В описании бота сообщалось, что он позволяет искать данные о человеке по электронной почте, номеру телефона, Telegram-аккаунту, геолокации, автомобилю. Годовая подписка на сервис составляла 2,5 тысячи рублей.

17 марта сообщалось, что платформа «Глаз Бога» учла требования законодательства России в отношении персональных данных и внесла изменения в формат работы. Теперь проект выступает от юридического лица ООО «Онлайн Адэр», оператора персональных данных должным образом внесенным в реестр операторов Роскомнадзор.

Кроме того, «Глаз Бога» ограничил доступ к персональным данным для неограниченного круга лиц. Теперь проект доступен для получения и обработки ПНД от лиц исключительно отмеченных в законе.