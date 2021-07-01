Telegram-бот «Глаз Бога» признали незаконным

Таганский районный суд Москвы признал незаконной работу Telegram-бота «Глаз Бога», который позволял пользователям по запросу получать личные данные россиян из открытых баз. В его работе нашли нарушения права на частную жизнь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного суда.

«Решением Таганского районного суда деятельность интернет-ресурса признана незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация, распространяемая через «Глаз Бога», обрабатывается с нарушением российских законов в области персональных данных. Решение суда стало основанием для включения ресурса в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

В апреле у владельца Telegram-бота «Глаз Бога» прошел обыск. В марте по требованию Роскомнадзора бот внес изменения в формат работы. В частности, проект начал выступать от другого юридического лица и ограничил доступ к персональным данным для неограниченного круга лиц.

Telegram удалил бота «Глаз Бога» 12 марта. В описании бота сообщалось, что он позволяет искать данные о человеке по электронной почте, номеру телефона, Telegram-аккаунту, геолокации, автомобилю. Стоимость годовой подписки на сервис составляла 2,5 тысячи рублей.