В «Проекте Глаз Бога» опровергли факт обыска у администратора ресурса

Пресс-секретарь «Проекта Глаз Бога» Сергей Каленик опроверг информацию о том, что к администратору ресурса пришли с обыском представители органов правопорядка. Об этом он заявил «Ленте.ру».

Он также отметил, что ресурс работает в штатном режиме.

«Мы подтверждаем, что к одному из физических лиц, действительно имеющих отношение к проекту, действительно пришли с оперативными или следственными действиями органы правопорядка, что подтверждают его близкие лица и вызванный им адвокат Роскомсвободы», — отметил при этом Сергей Каленик.

«На каких основаниях адвокат называет данное лицо не менее чем "Администратор Глаза Бога" нам неведомо. Сие есть дичь и ересь, то есть вряд-ли может быть правдой хотя бы потому-что проект прекрасно работает», — выразил удивление представитель ресурса. «В том случае если считать, что администрирование этого ресурса является в какой-то мере сомнительным хотя бы даже в теории, то позиция адвоката назвать своего подзащитного в СМИ на всю страну "администратором Глаза Бога" мягко говоря вызывает удивление, тем более что адвокат не может обладать без специальных познаний такими данными — кто именно администрирует данный ресурс. Мы просим СМИ уточнить у данного адвоката с чего он вообще отводит именно такую роль своему подзащитному», — подчеркнул пресс-секретарь.

7 апреля агентство РБК со ссылкой на заявление адвоката Федора Сироша писало о том, что у владельца Telegram-бота «Глаз Бога», который позволял пользователям по запросу получать личные данные россиян из открытых баз данных, проходит обыск.

По требованию Роскомнадзора Telegram удалил бота «Глаз Бога» 12 марта. В описании бота сообщалось, что он позволяет искать данные о человеке по электронной почте, номеру телефона, Telegram-аккаунту, геолокации, автомобилю. Годовая подписка на сервис составляла 2,5 тысячи рублей.

17 марта сообщалось, что платформа «Глаз Бога» учла требования законодательства России в отношении персональных данных и внесла изменения в формат работы. Теперь проект выступает от юридического лица ООО «Онлайн Адэр», оператора персональных данных должным образом внесенным в реестр операторов Роскомнадзор.

Кроме того, «Глаз Бога» ограничил доступ к персональным данным для неограниченного круга лиц. Теперь проект доступен для получения и обработки ПНД от лиц исключительно отмеченных в законе.