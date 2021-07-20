В России призвали контролировать алгоритмы поисковиков

Первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России (ОП РФ) Александр Малькевич оценил утилиту для браузера под названием Search Atlas, которая демонстрирует, что поисковик от Google показывает разные результаты пользователям из разных регионов. В разговоре с «Лентой.ру» он выразил беспокойство из-за обнаруженной проблемы, а также назвал действия Google «манипулированием пользовательским мнением».

«Широкое применение крупнейшими онлайн-платформами рекомендательных алгоритмов вызывает обеспокоенность ведущих стран мира. В том или ином виде процессы по регулированию использования таких сервисов сейчас реализуются в Евросоюзе, Великобритании, Китае и США», — посчитал Малькевич.

Механизм работы рекомендательных алгоритмов Google и других IT-компаний непрозрачен, отметил он. Поэтому, по словам члена ОП РФ, крупные корпорации «оставляют пространство и возможность для манипулирования мнением пользователей» в собственных интересах. Собеседник «Ленты.ру» порассуждал насчет того, каким образом можно защитить людей от подобных манипуляции. В качестве одного из методов он призвал ввести механизм общественного контроля за алгоритмами.

«Пользователи должны иметь возможность самостоятельно отключать рекомендательные алгоритмы, сохраняя доступность самого сервиса. Иначе рекомендательные системы получают возможность ограничивать информационное поле пользователя, погружают его в информационный пузырь, максимально комплиментарный его убеждениям», — уверен Малькевич. Он добавил, что подобные пузыри повышают риск конфликтов внутри общества, потому что люди видят картину мира целиком. Как итог — радикализация общества и напряженность в отношениях между разными странами.

Малькевич также выразил уверенность в том, что действия Google мотивированы исключительно желанием извлечь прибыль, а негативные последствия от действий компании не интересуют ее топ-менеджеров.

Проект американских разработчиков Search Atlas призван «развенчать представление о нейтральности поисковых систем». Авторы инструмента создали специальный интерфейс для поисковика Google, в котором есть несколько столбцов. В первом показывается результат, который пользователь должен увидеть в своей стране, а в двух других — поисковая выдача по тому же запросу из других государств. В некоторых чувствительных темах, включая политику и религию, результаты сильно отличаются в зависимости от региона.