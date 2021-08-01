Apple удалила приложение для знакомств антипрививочников

Apple удалила из своего магазина приложений AppStore программу для знакомств невакцинированных людей Unjected. Об этом сообщила сама социальная сеть в Instagram.

В Apple сообщили, что приложение не соответствует правилам AppStore. В письме компании отмечается, что соцсеть «ненадлежащим образом относится к пандемии COVID-19 в рамках своей концепции или темы».

В Unjected сочли действия Apple цензурой. Создатели приложения заявили, что оно было удалено «очевидно, из-за репутации пространства, в котором люди могут поддержать свою медицинскую самостоятельность». В Unjected считают, что выходом из ситуации может стать развитие сайта, потому что его Apple и другие IT-компании не смогут отключить.

В мае 2020 года стало известно, что Apple и Google разработали технологию отслеживания контактов лиц, которые заражены новым коронавирусом. Компании объединили силы, чтобы помочь медицинским работникам. Отмечается, что ими была создана технология, которая позволяет отслеживать контакты больных с помощью беспроводной связи Bluetooth.

