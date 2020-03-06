Apple и Google начали скрывать информацию о коронавирусе

Apple и Google начали удалять из своих магазинов приложений программы на тему коронавируса. В Apple заявили, что оставят программы, выпущенные только верифицированными или государственными организациями, сообщает CNBC.

Четыре независимых разработчика приложений для iPhone и iPad заявили журналистам, что Apple отклонила публикацию их приложений. Один из анонимных разработчиков рассказал CNBC, что по телефону получил от компании разъяснения на тему блокировки. Apple заметила, что все приложения из App Store на тему вспышки COVID-19, вызванной вирусом SARS-CoV-2, должны быть представлены государственными компаниями или официальными организациями здравоохранения, а остальную информацию корпорация скроет от пользователей. Таким образом компания собирается бороться с дезинформацией.

Некоторые авторы приложений заметили, что их продукт предназначен для информирования пользователей о распространении опасного вируса по всему миру. Данные для мониторинга должны были собираться из надежных источников, таких как Всемирная организация здравоохранения. Разработчики попросили журналистов не раскрывать их имена и названия продуктов, чтобы в будущем не иметь проблем с модерацией в App Store.

Google также обозначила свою позицию в борьбе с фейковыми новостями на тему эпидемии. Компания начала удалять программы, которые «извлекают выгоду из стихийного бедствия», включая игры и мошеннические приложения. Модераторы Google Play подготовили раздел «Коронавирус: Будьте в курсе», в котором собрали проверенные приложения. В их число вошли бесплатные сервисы Центра по контролю и профилактике заболеваний США, Красного Креста и приложение Twitter.

Глобальное распространение пневмонии стимулировало интерес пользователей к порно по тематике китайского коронавируса SARS-CoV-2. Издание Motherboard уточнило, что по поиску слова «коронавирус» на популярном сайте для взрослых Pornhub появляется около 100 видео. Журналисты заметили, что часть видео не имеет отношения к заболеванию, а их название используется только для привлечения внимания.

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