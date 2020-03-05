Apple осталась без запчастей для iPhone

Apple испытывает проблемы с запасными iPhone и запчастями для сервисных центров. Об этом со ссылкой на источники рассказал колумнист Bloomberg Марк Гурман.

По информации агентства, компания уведомила часть сервисных центров о дефиците комплектующих. Также Apple уточнила, что поставки iPhone, выдаваемых клиентам в случае серьезных поломок, будут задержаны на срок от двух до четырех недель. Таким образом, время ремонта в сервисных центрах компании также будет увеличено.

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Bloomberg уточнило, что из-за дефицита компания скорректировала свои стандарты в вопросах сервиса. В частности, если раньше сотрудники СЦ меняли смартфон клиента на новый даже по причине мелких поломок, то теперь Apple советует им производить замену конкретной детали.

Компания не раскрывает причины дефицита и не общается с прессой на эту тему. По мнению Марка Гурмана, задержка может быть связана с карантином, вызванным распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее Bloomberg обратило внимание на то, что Apple ограничила командировки сотрудников в Китай, Южную Корею и Италию и посоветовала своим менеджерам проводить встречи удаленно.

В феврале эксперты обратили внимание на рост цен на смартфоны в России. Из-за проблем с поставками девайсов закончились акции на китайские смартфоны, а цены на них фактически выросли на 10-20 процентов.

В январе Bloomberg спрогнозировало дефицит техники Apple из-за закрытия фабрик компании в Китае. Агентство отметило, что практически все iPhone собирают на заводах, расположенных в 500 километрах от Уханя, где была зафиксирована вспышка смертельного заболевания. Эксперты заявили, что даже такое расстояние не является стопроцентной защитой от распространения инфекции.

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