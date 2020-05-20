Apple и Google помогут в выявлении контактов больных с коронавирусом

Apple и Google разработали технологию отслеживания контактов лиц, которые заражены новым коронавирусом. Об этом сообщила телекомпания CNBC.

Компании объединили силы, чтобы помочь медицинским работникам. Отмечается, что ими была создана технология, которая позволяет отслеживать контакты больных с помощью беспроводной связи Bluetooth.

Обе корпорации в ближайшее время планируют превратить свои наработки в сложный многофункциональный инструмент, который будет предназначен для помощи врачам в отслеживании контактов зараженных.

В марте сообщалось, что Apple и Google начали удалять из своих магазинов приложений программы на тему коронавируса. В Apple заявили, что все приложения из App Store на тему вспышки COVID-19, вызванной вирусом SARS-CoV-2, должны быть представлены государственными компаниями или официальными организациями здравоохранения, а остальную информацию корпорация скроет от пользователей. Таким образом компания собирается бороться с дезинформацией.

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