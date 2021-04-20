Планшеты Apple подорожают

Стоимость некоторой техники от Apple увеличится. Об этом сообщает издание 9to5mac со ссылкой на аналитика Wedbush Дэниела Айвса (Daniel Ives).

Айвс полагает, что на презентации 20 апреля американская компания представит обновленные iPad Pro. По информации инсайдеров, стоимость планшетов вырастет по сравнению с ценами на актуальные модели. Айвс не сообщает, на сколько именно подорожают устройства. В настоящий момент в магазине Apple доступны две версии iPad Pro — модель с 11-дюймовым дисплеем продается от 70 тысяч рублей, версия с 12,9-дюймовым экраном оценена минимум в 87 тысяч рублей.

В аналитической записке специалист заметил, что Apple находится в середине суперцикла iPhone 12. Эксперт считает, что в компании удовлетворены спросом на флагман и планируют поставить iPhone 13 увеличенным тиражом — от 80 до 100 миллионов единиц.

В заключении документа сообщается, что Apple грамотно выходит из связанного с коронавирусом кризиса. Спрос на продукты компании увеличился как на потребительском, так и на корпоративном рынке. На фоне постепенного снятия ограничений и роста доходов населения Дэниел Айвс считает, что продажам гаджетов Apple ничего не угрожает.

Ранее аналитик Wedbush заявил, что релиз iPhone 13 состоится точно в срок, в начале сентября. В Apple надеются, что сроки поставок не будут сорваны и потребители смогут приобрести новые девайсы уже в октябре.