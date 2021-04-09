Раскрыты новые подробности iPhone 13

Будущий смартфон Apple должен получить два сенсора для защиты данных — Face ID и Touch ID. Об этом в своем Twitter заявил известный инсайдер Макгвайр Вуд (McGuire Wood).

Специалист рассказал, что в Apple уже согласовали применение нового дактилоскопического сенсора Touch ID в своих смартфонах. Однако будет ли он в итоге использоваться в iPhone 13, не сообщается. Ультразвуковой датчик встроят в экран смартфона, он будет работать только с оригинальными дисплеями Apple. «Еще одна проблема при ремонте устройства», — посетовал блогер.

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Кроме того, в новых смартфонах останется биометрический сенсор Face ID. Пользователь сможет пользоваться любым средством разблокировки на выбор, однако для подтверждения некоторых операций — оплата, раскрытие личных данных, покупка приложений и прочее — понадобится подтверждение как Touch ID, так и Face ID. В раскрытых специалистом подробностях о девайсе говорится, что новое устройство может получить уменьшенный экранный вырез.

В своем отчете Макгвайр Вуд подтвердил поддержку отображения картинки с частотой до 120 герц экранами новых iPhone, а также появление режима Always On Display. Кроме того, в Apple одобрили выпуск серии Pro-смартфонов с одним терабайтом встроенной памяти и отказ от физического порта Lightning. Автор полагает, что топ-менеджеры компании намерены решить вопрос о наличии данных опций в iPhone 13 Pro и 13 Pro Max в ближайшее время.

По информации блогера, Apple еще не определилась, как назовет новые смартфоны. Однако он считает, что в компании, скорее склоняются к названию iPhone 13, чем iPhone 12s.

Ранее аналитики агентства Wedbush сообщили, что анонс смартфонов серии iPhone 13 состоится в сентябре. Выход аппаратов ожидают на третьей неделе первого осеннего месяца. В 2020 году анонс iPhone 12 задержался до октября из-за пандемии коронавируса.