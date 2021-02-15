Названа ключевая особенность iPhone 13

Новый смартфон Apple будет иметь постоянно включенный дисплей. Об этом на своем YouTube-канале рассказал блогер EverythingApplePro.

По данным блогера и сетевого инсайдера Макса Вейнбаха (Max Weinbach), аппараты серии iPhone 13 выйдут с экранами, которые будут оставаться всегда активными. Авторы объяснили, что на дисплее смартфона всегда будут отображаться часы и индикатор заряда аккумулятора. Это позволит пользователям узнавать точное время без активации экрана и разблокировки телефона.

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Также Вейнбах рассказал, что в запланированных на осень смартфонах Apple будет добавлена продвинутая функция съемки видео в портретной ориентации с эффектом размытия фона. Также в устройствах появится новый режим, позволяющий делать высококачественные снимки Луны, звезд и прочих космических объектов.

В заключение авторы заметили, что все телефоны серии iPhone 13 будут оснащены более мощными магнитами. Инсайдеры объяснили, что это необходимо для полноценной работы зарядного стандарта MagSafe. Также благодаря новым магнитам MagSafe-аксессуары, например чехлы, будут плотнее прилегать к смартфонам.

Функция постоянно включенного дисплея для отображения справочной информации доступна во многих Android-смартфонаx. Например, подобную опцию — Always-On Display — имеют телефоны Samsung. В 2019 году функция всегда активного экрана появилась в часах Apple Watch 5.

В начале февраля аналитики Barclays рассказали, что новые смартфоны Apple получат улучшенную систему камер. Подобный апгрейд позволит снимать на iPhone 13 более качественные фотографии в условиях низкой освещенности.