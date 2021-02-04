Раскрыты характеристики iPhone 13

Новые смартфоны Apple получат улучшенную систему камер. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на аналитиков Barclays.

В раскрытой записке для инвесторов, составленной аналитиками Блейном Кертисом (Blayne Curtis) и Томасом О'Мэлли (Thomas O'Malley) говорится, что главной особенностью запланированных на 2021 год iPhone окажется новая камера. Специалисты уточнили, что широкоугольные объективы устройств получат улучшенную апертуру — с f/2.4 до f/1.8.

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Соответствующий апгрейд позволит камере устройства получать больше света, что увеличит качество фотографий и видео, снятых в условиях плохой освещенности. Аналитики Barclays уверены, что улучшенные камеры получат все смартфоны серии iPhone 13. Также телеобъективы в моделях 13 Pro и 13 Pro Max будут иметь апертуру f/2.2 и фокусное расстояние 65 миллиметров, что также улучшит характеристики камеры. Поставками компонентов займется компания Cirrus Logic.

Таким образом, отчет Barclays подтверждает сообщение авторитетного аналитика Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo), который в ноябре говорил, что отличительной особенностью новых смартфонов Apple окажется новая система камер. Однако Ко считает, что апгрейд получат лишь топовые девайсы серии — iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.

Ранее китайские журналисты спрогнозировали стоимость iPhone 13 Pro, который, по слухам, должен выйти с рекордным накопителем емкостью один терабайт. Авторы предположили, что подобный аппарат будет оценен компанией в 1699 долларов, или около 125 тысяч рублей.